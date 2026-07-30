circle x black
Cerca nel sito
 

Marinali (Atac): "Con gli scatti di Mezzelani riconosciamo il valore dello sport e della comunità"

La Presidente di Atac, alla presentazione della mostra fotografica di Ferdinando Mezzelani, realizzata in collaborazione con Atac e fruibile oggi alla stazione Spagna della Metro A a Roma e fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea allestito con le riproduzioni delle foto

La presidente dell'Atac Barbara Marinali - (Foto Adnkronos)
La presidente dell'Atac Barbara Marinali - (Foto Adnkronos)
30 luglio 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Atac con questa mostra vuole riconoscere il valore dello sport e della comunità, unendo con quello dinamico, come lo sport, del trasporto in questa grande città, che è Roma, insieme a noi e insieme a Federico”. E’ quanto affermato dalla Presidente di Atac, Barbara Marinali, in occasione della presentazione della mostra fotografica di Ferdinando Mezzelani, realizzata in collaborazione con Atac, fruibile per tutta la giornata del 30 luglio alla stazione Spagna della Metro A a Roma e fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea, che sarà allestito con le riproduzioni delle foto. L’iniziativa, intitolata “Tra sport e trasporto”, propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis.

“Oggi presentiamo insieme al grande fotografo di sport Federico Mezzelani una mostra veramente particolare, a partire dal titolo ‘Tra sport e trasporto’ - spiega - che unisce una dimensione bellissima che coglie lo sport in tutti i suoi momenti più autentici, grazie ad un occhio straordinario, quello appunto di Federico, e il mezzo di trasporto”.

“La mostra sarà fruibile su questo treno, partito oggi dalla fermata della metro Battistini e che girerà nel normale orario di servizio, su tutta la linea A, fino ad ottobre”, conclude Marinali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sport trasporto mostra fotografica Roma
Vedi anche
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video
Rottamazione quinquies, prima o unica rata in scadenza il 31 luglio
News to go
Caldo record con l'anticiclone africano e le temperature si impennano
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza