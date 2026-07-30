Marinali (Atac): "Con gli scatti di Mezzelani riconosciamo il valore dello sport e della comunità"

“Atac con questa mostra vuole riconoscere il valore dello sport e della comunità, unendo con quello dinamico, come lo sport, del trasporto in questa grande città, che è Roma, insieme a noi e insieme a Federico”. E’ quanto affermato dalla Presidente di Atac, Barbara Marinali, in occasione della presentazione della mostra fotografica di Ferdinando Mezzelani, realizzata in collaborazione con Atac, fruibile per tutta la giornata del 30 luglio alla stazione Spagna della Metro A a Roma e fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea, che sarà allestito con le riproduzioni delle foto. L’iniziativa, intitolata “Tra sport e trasporto”, propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis.

“Oggi presentiamo insieme al grande fotografo di sport Federico Mezzelani una mostra veramente particolare, a partire dal titolo ‘Tra sport e trasporto’ - spiega - che unisce una dimensione bellissima che coglie lo sport in tutti i suoi momenti più autentici, grazie ad un occhio straordinario, quello appunto di Federico, e il mezzo di trasporto”.

“La mostra sarà fruibile su questo treno, partito oggi dalla fermata della metro Battistini e che girerà nel normale orario di servizio, su tutta la linea A, fino ad ottobre”, conclude Marinali.