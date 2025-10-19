circle x black
Milan-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoneri ospitano i viola nella serata del grande ritorno a San Siro dell'ex tecnico Stefano Pioli

Luka Modric - Fotogramma/IPA
19 ottobre 2025 | 08.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan torna in campo. Oggi, domenica 19 ottobre, i rossoneri ospitano la Fiorentina a San Siro nel posticipo della settima giornata di Serie A. Il Diavolo è chiamato a confermare un grande avvio di stagione (la squadra di Allegri è al momento quarta con 13 punti, ma con un successo può volare in testa), mentre i viola hanno l'obbligo di fare punti vista la pessima classifica (squadra al terzultimo posto con 3 punti). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Milan-Fiorentina in tv e streaming.

Milan-Fiorentina, orario e probabili

Ecco le probabili formazioni di Milan-Fiorentina, in campo stasera alle 20:45:

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri

Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson. All. Pioli

Milan-Fiorentina, dove vederla

Milan-Fiorentina sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

