circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, Fullkrug è ufficiale: già in panchina contro il Cagliari

L'attaccante tedesco sarà a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per la sfida contro i sardi

Nicklas Fullkrug - Fotogramma/IPA
Nicklas Fullkrug - Fotogramma/IPA
02 gennaio 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan batte il primo colpo sul mercato. Oggi, venerdì 2 gennaio, i rossoneri hanno ufficializzato l'arrivo di Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà già a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per la sfida di stasera contro il Cagliari in campionato. Avrà la maglia numero 9.

Cagliari-Milan, Fullkrug in panchina

Ma chi è Fullkrug? Nato ad Hannover il 9 febbraio 1993, l'attaccante tedesco ha 32 anni e si è fatto apprezzare soprattutto negli ultimi anni. Esploso nel Werder Brema, tra il 2019 e il 2023, Fullkrug ha segnato 49 gol in 125 partite con il club tedesco. In precedenza, era stato molto prolifico anche con le maglie di Norimberga (18 reti in 59 presenze) e Hannover (24 in 80). Da qualche anno, è nel giro delle convocazioni della Germania, con cui ha giocato i Mondiali 2022: fino a oggi, ha collezionato 24 presenze e 14 gol con la sua nazionale. Prima del Milan, ha giocato in Premier League con il West Ham, club in cui è arrivato nell'estate 2024 per 30 milioni. L'esperienza non è stata molto prolifica, con 3 gol in 28 partite. Stasera potrebbe esserci il debutto in Serie A contro il Cagliari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milan Fullkrug Milan Niclas Fullkrug Fullkrug Cagliari Milan
Vedi anche
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza