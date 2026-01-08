circle x black
Cerca nel sito
 

Milan-Genoa 1-1, Leao salva Allegri e porta i rossoneri a -3 dal primo posto

I rossoneri sfidano il Grifone nella 19esima giornata di campionato

Christian Pulisic - Afp
Christian Pulisic - Afp
08 gennaio 2026 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan pareggia con il Genoa in Serie A. Oggi, giovedì 8 gennaio, termina 1-1 la sfida di San Siro tra rossoneri e Grifone. Apre la rete di Colombo nel primo tempo, raggiunto nella ripresa dalla rete di Leao nel finale. In pieno recupero la squadra di De Rossi sbaglia un calcio di rigore con Stanciu che calcia altissimo dal dischetto. Con questo pari il Milan sale a 39 punti e rimane al secondo posto, con l'Inter che allunga così a +3 sugli uomini di Allegri in testa alla classifica. Raggiunge quota 16 invece il Genoa, quartultimo a +3 sulla zona retrocessione.

Nel prossimo turno di campionato il Milan volerà a Firenze per sfidare la Fiorentina, mentre il Genoa ospiterà il Cagliari.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serie a milan genoa milan oggi genoa oggi milan genoa oggi milan genoa diretta milan genoa live milan genoa risultato
Vedi anche
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza