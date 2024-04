Milan e Inter in campo per il derby che può consegnare lo scudetto ai nerazzurri. Con una vittoria, la squadra allenata da Inzaghi conquista il titolo aritmeticamente nel match valido per la 33esima giornata della Serie A. I rossoneri allenati da Pioli, secondo devono conquistare almeno un pareggio per rinviare la festa dei cugini.

Le formazioni

Milan (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. Allenatore: Pioli.

Inter (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.