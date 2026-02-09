circle x black
Cerca nel sito
 

Milano-Cortina: aumento lettere e messaggi dei fan per celebrare successi i Sofia Goggia

Melissa Ratto, 55 anni, portalettere di Poste Italiane dal 1997, si occupa da più di vent’anni della zona dei colli di Bergamo Alta, direzione Valle di Astino

Melissa Ratto
Melissa Ratto
09 febbraio 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A Bergamo le imprese sportive si celebrano anche con la corrispondenza. Melissa Ratto, 55 anni, portalettere di Poste Italiane dal 1997, si occupa da più di vent’anni della zona dei colli di Bergamo Alta, direzione Valle di Astino, dove le strade diventano ricche di panorami e di storia e dove, fra i residenti, troviamo anche la campionessa di sci Sofia Goggia, simbolo dello sport italiano nel mondo.

"Questo è un periodo intenso – spiega Melissa in una nota - Oltre a trovare cartelli di incoraggiamento appesi al cancello di casa, le lettere dei fan aumentano, arriva molta più corrispondenza, anche dall’estero, soprattutto dalla Svizzera. Sono messaggi di complimenti e di affetto: una cosa molto bella da vedere. Incontro raramente Sofia Goggia durante il mio giro – racconta Melissa – lei è sempre impegnata tra gare e allenamenti e lascio la posta a casa della mamma. È una famiglia conosciuta qui, ma anche molto riservata". In un’epoca in cui il recapito si è evoluto e si è ampliato includendo sempre più la consegna dei pacchi, la posta ordinaria continua così a conservare un valore simbolico profondo: racconta storie, successi, relazioni e vicinanza, anche a chilometri di distanza. Un lavoro svolto con discrezione e continuità, che riflette la vita quotidiana delle comunità, si legge nel testo.

"Quello di Poste Italiane è un impegno silenzioso e costante, indispensabile nelle valli e nei luoghi più remoti e suggestivi del territorio valdostano, dove il recapito non è solo un servizio, ma un segno concreto di presenza, continuità e attenzione verso le persone. A Bergamo, in particolare, con Melissa lavora anche Domenico: due portalettere che partono dal centro di Bergamo Buttaro e raggiungono abitazioni, borgate e frazioni, anche nelle zone più difficili da servire, mantenendo vivo un legame fatto di affidabilità, costanza e attenzione alle persone", conclude il testo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
posta lettere messaggi fan successi sportivi
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza