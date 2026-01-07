circle x black
Milano-Cortina, domani il ministro Andrea Abodi ospite di Isoradio

La conduttrice del programma 'Da casello a casello' Camilla Ferranti incontra il ministro

Milano-Cortina, domani il ministro Andrea Abodi ospite di Isoradio
07 gennaio 2026 | 18.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ad un mese dalle Olimpiadi Invernali di Milano/Cortina Rai Isoradio continua il percorso di avvicinamento al grande evento. Domani alle 11 nel programma 'Da casello a casello', la conduttrice Camilla Ferranti incontrerà il ministro dello Sport Andrea Abodi. Sarà l’occasione per fare il punto su atleti, discipline sportive, infrastrutture. Le Olimpiadi e Paralimpiadi sono infatti un fatto di promozione della cultura sportiva e dei territori coinvolti, ma anche dell’importanza di formare i giovani al valore dello sport. Il ministro Abodi si racconterà nello spazio 'Speciale Isoradio Milano/Cortina 2926' che Rai Isoradio dedica alla manifestazione olimpica.

