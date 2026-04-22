"Alex, non riesco ad esprimere il dolore inimmaginabile che sto provando. Non siamo il tipo di famiglia che condivide pubblicamente tale dolore, ma non ho scelta, poiché l’esplosione d’amore da tutto il mondo mi ha sopraffatto. Penso sia importante esprimere il tipo di uomo che eri in casa, oltre che l’uomo immensamente ammirato che eri in campo. Oggi sono seduta a casa con la nostra famiglia, cercando di capire come questa sia la nostra realtà. A parole la tragedia che stiamo affrontando come famiglia è estremamente difficile, se non impossibile". Inizia così la toccante lettera affidata ai social da Emily Manninger, moglie di Alexander Manninger, dopo la scomparsa di suo marito in un tragico incidente stradale lo scorso 16 aprile. L'ex portiere della Juve era in auto, nei pressi di un passaggio a livello nell'area di Salisburgo, quando la sua vettura è stata travolta da un treno.

"Per favore - scrive Emily - lasciami provare. Alex, grazie per i nostri due figli, Alexander e Nicolas. Loro sono il mio cuore e la mia anima. Abbiamo spesso discusso di come tutto sia andato esattamente come avevi pianificato. Volevi tanto dei figli, ma hai voluto farlo dopo la tua carriera, quando sapevi che avresti avuto tempo da trascorrere con loro. E’ esattamente quello che hai fatto. Alex, sei stato il padre più incredibile per i ragazzi, ti adoravano assolutamente. Essere tua moglie era il mio posto. Non solo eri mio marito, eri il mio migliore amico. Se mai avessimo bisogno di qualcosa, potrei contare su di te. Avevamo una vita così perfetta".

Morte Manninger, la lettera della moglie

La moglie dell'ex portiere della Juve continua: "Abbiamo fatto così tante cose come passeggiare insieme, andare ai laghi d’estate in barca, paddleboard, giocare a dadi, fare escursioni, sciare, golf e soggiornare nei bellissimi hotel di montagna con i ragazzi: la lista è infinita. Salisburgo è la nostra casa. Mi sento così privilegiata a vivere in un posto così bello e sicuro con i nostri figli, quindi ti ringrazio per aver dato questa vita alla nostra famiglia. So quanto amavi me e i nostri ragazzi. Ti adoravamo, Lexx, e le nostre famiglie erano così felici per noi. Avevi una cerchia molto fedele di veri amici, che riflette il tuo carattere. Questi amici mi supportano ora e sento un enorme senso di conforto da loro. Hai avuto un enorme impatto su così tante persone che hai incontrato. Eri estremamente rispettoso: calmo, genuino, organizzato, motivato, gentile e leale".

Un riferimento anche alla famiglia: "Sei stato un figlio fantastico per la tua adorabile mamma. Ricevere la notizia mi ha distrutto come persona, e la nostra famiglia nel suo insieme. Devo essere forte per te ora e per i nostri figli. Non credo che ce lo meritiamo, ma credo che ci sia un Dio lassù e lui ti ha accolto a casa dal tuo papà. Per chi è riuscito a leggere quanto sopra, potete pregare per i miei figli. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo, grazie Lexx. Ti amerò per sempre. La tua ragazza Emily".