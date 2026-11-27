Il mondo del calcio saluta un campione. Si è spento a 67 anni in Brasile Juary Jorge dos Santos Filho, in arte Juary. Attaccante brasiliano, si era affermato in Italia soprattutto con l'Avellino, trascinando la squadra campana a due storiche salvezze in Serie A dal 1980 al 1982. In carriera aveva vestito anche le maglie di Inter, Ascoli e Cremonese, vincendo poi, qualche anno dopo, la Coppa dei Campioni con il Porto nel 1987 (segnando in finale contro il Bayern Monaco).