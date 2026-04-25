Torna il Motomondiale con il quarto appuntamento della stagione
Riparte la MotoGp dopo la pausa forzata, con il Gp di Jerez. Il Motomondiale torna con l'appuntamento sul circuito spagnolo, dopo l'annullamento del Gran Premio del Qatar a causa delle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. Si riparte dal dominio dell'Aprilia di Marco Bezzecchi: il pilota italiano, reduce da tre successi nelle prime tre gare della stagione, guida la classifica ed è pronto a stupire nuovamente anche sul circuito dedicato ad Angel Nieto. Ecco programma e orari del weekend e dove vedere il Gp di Jerez in tv e streaming.
Ecco il programma del Gp di Jerez:
Sabato 25 aprile
Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
Ore 14.55: MotoGP - sprint
Domenica 26 aprile
Ore 14: MotoGP - gara
Il Grand Prix Estrella Galicia di Spagna verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su Sky Go e Now. Il Gp sarà visibile anche in chiaro su Tv8, a partire da sabato mattina, con le qualifiche e la gara Sprint delle ore 15. Domenica la gara sarà visibile anche in chiaro alle 14.