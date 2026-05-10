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MotoGp, oggi Gp Francia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Il Mondiale riparte dal circuito di Le Mans

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
10 maggio 2026 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 10 maggio, si corre il Gran Premio di Francia - in diretta tv e streaming - quinto appuntamento del Montomondiale, che riparte dopo la gara Sprint di ieri. A Le Mans si ricomincia dal successo di Alex Marquez nell'ultimo Gp in Spagna sul circuito di Jerez, dove il pilota della Ducati Gresini si è imposto davanti all'Aprilia di Marco Bezzecchi, ancora leader della classifica Piloti, e alla VR46 DI Fabio Di Giannantonio. Inseguono le due Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, che scatterà dalla pole position dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche.

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MotoGp, oggi Gp Francia: la griglia di partenza

La griglia di partenza del Gran Premio di Francia:

1 Francesco Bagnaia (Ducati)

2 Marc Marquez (Ducati)

3 Marco Bezzecchi (Aprilia)

4 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5 Pedro Acosta (KTM)

6 Fabio Quartararo (Yamaha)

7 Joan Mir (Honda)

8 Jorge Martin (Aprilia)

9 Ai Ogura (Aprilia)

10 Alex Marquez (Ducati)

11 Johann Zarco (Honda)

12 Alex Rins (Yamaha)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Enea Bastianini (KTM)

15. Luca Marini (Honda)

16. Franco Morbidelli (Ducati)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Diogo Moreira (Honda)

19. Jack Miller (Yamaha)

20. Fermin Aldeguer (Ducati)

21. Brad Binder (KTM)

22. Jonas Folger (KTM)

MotoGp, oggi Gp Francia: orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Francia della MotoGp è in programma oggi, domenica 10 maggio, alle ore 14. La gara sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in chiaro sarà trasmessa da Tv8, ma in differita alle 17. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su Now e, quando previsto, sulla piattaforma web di Tv8.

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