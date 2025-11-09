circle x black
MotoGp, oggi si corre Gp Portogallo: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Il Motomondiale riparte con la penultima gara dell'anno

Marco Bezzecchi - Afp
09 novembre 2025 | 10.22
Redazione Adnkronos
Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 8 novembre, il Motomondiale riparte dal Gran Premio del Portogallo, il penultimo appuntamento dell'anno - in diretta tv e streaming. Sul circuito di Portimao Alex Marquez ha trionfato nella gara Sprint in rimonta dopo un bel testa a testa con Acosta. Il pilota spagnolo, secondo nella classifica Piloti dietro al fratello Marc, infotunato e già campione del mondo con la Ducati, ha così chiuso sul circuito di Portimao davanti al pilota Ktm e a Marco Bezzecchi, partito dalla pole. Delusione invece per Pecco Bagnaia, crollato nel finale e ottavo al traguardo.

MotoGp, la griglia di partenza del Gp Portogallo

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo:

1 M. Bezzecchi (Q2)

2 P. Acosta (Q2)

3 F. Quartararo (Q2)

4 F. Bagnaia (Q2)

5 A. Marquez (Q2)

6 J. Zarco (Q2)

7 J. Mir (Q2)

8 J. Miller (Q2)

9 F. Di Giannantonio (Q2)

10 P. Espargarò (Q2)

11 F. Aldeguer (Q2)

12 A. Ogura (Q2)

13 L. Marini (Q1)

14 B. Binder (Q1)

15 F. Morbidelli (Q1)

16 E. Bastianini (Q1)

17 A. Rins (Q1)

18 N. Bulega (Q1)

19 M. Oliveira (Q1)

20 L. Savadori (Q1)

21 S. Chantra (Q1)

MotoGp, orario e dove vedere in tv Gp Portogallo

Il Gran Premio del Portogallo di MotoGp è in programma oggi, domenica 9 novembre, alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8. Si potrà seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

