circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, ordine d'arrivo gara Sprint Gp Francia e classifica Mondiale

Quinto appuntamento del motomondiale a Le Mans

Marco Bezzecchi - Afp
Marco Bezzecchi - Afp
09 maggio 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota spagnolo dell'Aprilia ha trionfato nella gara corta sul circuito di Le Mans precedendo Pecco Bagnaia, nonostante il pilota della Ducati partisse dalla pole position, e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, che resta in ogni caso leader della classifica generale con sei punti di vantaggio proprio su Martin. Cadute per Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, scivolato all'ultimo giro. Ecco ordine d'arrivo e classifica del Mondiale Piloti di MotoGp.

CTA

MotoGp, ordine d'arrivo gara Sprint Gp Francia

L'ordine d'arrivo della gara Sprint del Gran Premio di Francia:

1 Jorge Martin (Aprilia)

2 Francesco Bagnaia

3 Marco Bezzecchi (Aprilia)

4 Pedro Acosta (KTM)

5 Fabio Quartararo (Yamaha)

6 Joan Mir (Honda)

7 Ai Ogura (Aprilia)

8 Alex Marquez (Ducati)

9 Diogo Moreira (Honda)

10 Johann Zarco (Honda)

11 Fermin Aldeguer (Ducati)

12 Brad Binder (KTM)

13 Alex Rins (Yamaha)

14 Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

15 Jack Miller (Yamaha)

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

MotoGp, classifica Mondiale Piloti

La classifica del Mondiale Piloti aggiornata dopo la gara Sprint del Gran Premio di Francia:

1 Marco Bezzecchi 108 punti

2 Jorge Martin 102

3 Pedro Acosta 72

4 Fabio Di Giannantonio 71

5 Marc Marquez 57

6 Alex Marquez 55

7 Raul Fernandez 54

8 Ai Ogura 51

9 Francesco Bagnaia 43

10 Enea Bastianini 30

11 Brad Binder 28

12 Luca Marini 27

13 Franco Morbidelli 25

14 Johann Zarco 24

15 Fermin Aldeguer 20

16 Fabio Quartararo 16

17 Diogo Moreira 10

18 Joan Mir 8

19 Alex Rins 3

20 Toprak Razgatlioglu 1

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
motogp motogp ordine arrivo gara sprint gp francia motogp classifica mondiale piloti
Vedi anche
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza