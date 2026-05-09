Quinto appuntamento del motomondiale a Le Mans
Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota spagnolo dell'Aprilia ha trionfato nella gara corta sul circuito di Le Mans precedendo Pecco Bagnaia, nonostante il pilota della Ducati partisse dalla pole position, e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, che resta in ogni caso leader della classifica generale con sei punti di vantaggio proprio su Martin. Cadute per Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, scivolato all'ultimo giro. Ecco ordine d'arrivo e classifica del Mondiale Piloti di MotoGp.
L'ordine d'arrivo della gara Sprint del Gran Premio di Francia:
1 Jorge Martin (Aprilia)
2 Francesco Bagnaia
3 Marco Bezzecchi (Aprilia)
4 Pedro Acosta (KTM)
5 Fabio Quartararo (Yamaha)
6 Joan Mir (Honda)
7 Ai Ogura (Aprilia)
8 Alex Marquez (Ducati)
9 Diogo Moreira (Honda)
10 Johann Zarco (Honda)
11 Fermin Aldeguer (Ducati)
12 Brad Binder (KTM)
13 Alex Rins (Yamaha)
14 Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
15 Jack Miller (Yamaha)
16 Fabio Di Giannantonio (Ducati)
La classifica del Mondiale Piloti aggiornata dopo la gara Sprint del Gran Premio di Francia:
1 Marco Bezzecchi 108 punti
2 Jorge Martin 102
3 Pedro Acosta 72
4 Fabio Di Giannantonio 71
5 Marc Marquez 57
6 Alex Marquez 55
7 Raul Fernandez 54
8 Ai Ogura 51
9 Francesco Bagnaia 43
10 Enea Bastianini 30
11 Brad Binder 28
12 Luca Marini 27
13 Franco Morbidelli 25
14 Johann Zarco 24
15 Fermin Aldeguer 20
16 Fabio Quartararo 16
17 Diogo Moreira 10
18 Joan Mir 8
19 Alex Rins 3
20 Toprak Razgatlioglu 1