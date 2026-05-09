Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 9 maggio, si corre il Gran Premio di Francia - in diretta tv e streaming - quinto appuntamento del Montomondiale, che parte con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. A Le Mans si riparte dal successo di Alex Marquez in Spagna sul circuito di Jerez, dove il pilota della Ducati Gresini si è imposto davanti all'Aprilia di Marco Bezzecchi, ancora leader della classifica Piloti, e alla VR46 DI Fabio Di Giannantonio. Inseguono le due Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

MotoGp, qualifiche e gara Sprint Gp Francia: gli orari

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Francia è in programma oggi, sabato 9 maggio. La seconda sessione di prove libere sono fissate alle ore 10.05, mentre la griglia di partenza si stabilirà alle 10.45. Per la gara Sprint invece bisognerà aspettare le 14.55.

MotoGp, qualifiche e gara Sprint Gp Francia: dove vederle in tv

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Francia saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Qualifiche e gara Sprint si potranno seguire anche in chiaro su Tv8. In streaming tutti gli appuntamenti saranno disponibili sull'app SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di Tv8.