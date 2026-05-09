circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint del Gp Francia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

Sul circuito di Le Mans il Mondiale torna con il quinto appuntamento

Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
09 maggio 2026 | 06.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 9 maggio, si corre il Gran Premio di Francia - in diretta tv e streaming - quinto appuntamento del Montomondiale, che parte con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. A Le Mans si riparte dal successo di Alex Marquez in Spagna sul circuito di Jerez, dove il pilota della Ducati Gresini si è imposto davanti all'Aprilia di Marco Bezzecchi, ancora leader della classifica Piloti, e alla VR46 DI Fabio Di Giannantonio. Inseguono le due Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

CTA

MotoGp, qualifiche e gara Sprint Gp Francia: gli orari

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Francia è in programma oggi, sabato 9 maggio. La seconda sessione di prove libere sono fissate alle ore 10.05, mentre la griglia di partenza si stabilirà alle 10.45. Per la gara Sprint invece bisognerà aspettare le 14.55.

MotoGp, qualifiche e gara Sprint Gp Francia: dove vederle in tv

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gp di Francia saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Qualifiche e gara Sprint si potranno seguire anche in chiaro su Tv8. In streaming tutti gli appuntamenti saranno disponibili sull'app SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di Tv8.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
motogp motogp oggi motogp qualifiche motogp qualifiche oggi motogp gara sprint oggi motogp gara sprint dove vederla tv motogp qualifiche dove vederle tv
Vedi anche
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza