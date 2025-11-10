circle x black
Cerca nel sito
 

Musetti-Fritz oggi alle Atp Finals: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro affronta l'americano, numero 4 al mondo, nel suo debutto a Torino

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
10 novembre 2025 | 07.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti torna in campo per realizzare un sogno inseguito una stagione. Oggi, lunedì 10 novembre, l’azzurro affronta l’americano Taylor Fritz nel primo match delle Atp Finals di Torino. Il toscano, finalista perdente nell’Atp 250 di Atene, ha staccato in extremis il pass per il ‘Torneo dei maestri’ grazie alla rinuncia di Novak Djokovic. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Musetti-Fritz, orario e precedenti

Il match tra Musetti e Fritz nel Gruppo Jimmy Connors inizierà non prima delle 14. L’azzurro conduce 3-2 nei precedenti contro l’americano e ha avuto la meglio negli ultimi tre confronti (tutti risalenti al 2024).

Musetti-Fritz, dove vederla

Il match tra Musetti e Fritz sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati. Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Tennis Tv.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lorenzo Musetti Musetti oggi Musetti Atp Finals Musetti Torino Musetti Fritz
Vedi anche
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza