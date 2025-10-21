circle x black
Musetti, esordio vincente a Vienna: Medjedovic battuto in due set

Il tennista azzurro ha superato il serbo nel primo turno dell'Atp 500

Lorenzo Musetti - Afp
21 ottobre 2025 | 20.29
Redazione Adnkronos
Buona la prima per Lorenzo Musetti nell'Atp di Vienna. Oggi, martedì 21 ottobre, l'azzurro, dopo il forfait di Stefanos Tsitsipas ha superato il primo ostacolo battendo Hamad Medjedovic, ripescato come lucky loser. Il carrarino, numero 8 del mondo e numero quattro del seeding, si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3.

Ora agli ottavi di finale Musetti, in corsa per un posto nelle Atp Finals di Torino, se la vedrà con l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 60 Atp che ha superato oggi il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, con un doppio 6-3.

