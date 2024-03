Un gol che vale tantissimo, la rete di Mykhailo Mudryk ad una manciata di minuti dal fischio finale regala la qualificazione agli Europei di calcio all’Ucraina facendo dimenticare per qualche minuto ad un intero popolo la guerra. Una impresa, quella di qualificarsi per la quarta volta consecutiva alla competizione continentale, arrivata grazie al 2-1 in rimonta contro l’Islanda.