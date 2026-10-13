Rafa Nadal non ha ancora smesso di sorprendere. Dopo aver dominato i campi da tennis di tutto il mondo, il campione spagnolo si lancia in una nuova avventura e questa volta non deve preoccuparsi di rispondere al servizio di un avversario. Il suo nuovo terreno di gioco è il mondo del vino, con un'etichetta che non poteva chiamarsi diversamente: El Tenista. Il progetto nasce dalla collaborazione con la famiglia Gil, storica realtà vinicola con sede a Jumilla, in Spagna. E a raccontare tutto l'entusiasmo per questa nuova esperienza è stato proprio Nadal sui social.

"Ci sono progetti che ti fanno particolarmente felice, e questo è uno di quelli", ha scritto il campione, spiegando quanto sia contento di condividere questa avventura con una famiglia che vanta una grande esperienza nel settore. Nadal, invece, porta in dote un nome capace di attirare l'attenzione in tutto il mondo. Una coppia decisamente interessante, anche se stavolta la terra rossa lascia spazio ai vigneti.

El Tenista verrà distribuito in edizione speciale limitata, dettaglio che potrebbe stuzzicare la curiosità sia degli appassionati di vino sia dei tifosi del campione maiorchino. Del resto, quando c'è di mezzo Nadal, anche una bottiglia può trasformarsi in qualcosa da collezionare. Resta da capire se questo nuovo progetto conquisterà il pubblico con la stessa efficacia del suo leggendario dritto. E chissà, magari dopo anni passati a festeggiare vittorie con coppe e trofei, Rafa ha deciso che era arrivato il momento di brindare direttamente con qualcosa di suo. Una cosa è sicura: questa volta il punto decisivo si gioca a tavola e il match point si festeggia con un calice!