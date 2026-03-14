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Napoli-Lecce, Banda si accascia a terra per un malore. Cos'è successo

L'attaccante giallorosso ha perso i sensi nel finale di partita ed è stato in seguito portato fuori dal campo in barella

Banda - Fotogramma/IPA
Banda - Fotogramma/IPA
14 marzo 2026 | 20.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Attimi di paura allo stadio Diego Armando Maradona, nei minuti finali di Napoli-Lecce di oggi sabato 14 marzo. Al minuto 87 della partita, sul punteggio di 2-1 per gli azzurri, l'attaccante giallorosso Lameck Banda si è accasciato a terra per un malore. Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato tra i primi ad accorgersi della situazione, attirando l'attenzione dei giocatori e dell'arbitro.

In seguito all'intervento dello staff sanitario, l'attaccante zambiano ha ripreso i sensi ed è stato accompagnato - in barella - verso una delle ambulanze a bordo campo. Incoraggiato da un lungo applauso del Maradona. Come spiegato durante la diretta su Dazn, il Lecce ha confermato come il calciatore adesso sia in buone condizioni.

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