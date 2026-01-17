circle x black
Serie A, oggi Napoli-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

Gli azzurri ospitano la squadra di Grosso nel 21° turno di campionato

McTominay - Fotogramma/IPA
17 gennaio 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i campioni d'Italia in carica ospitano il Sassuolo al Maradona nel 21° turno di campionato. Gli azzurri arrivano dai pareggi contro Inter e Parma, mentre i neroverdi hanno perso contro la Roma. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Napoli-Sassuolo, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo, in campo oggi alle 18:

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Sassuolo (4-3-3) Walukiewicz; Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, I. Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Napoli-Sassuolo, dove vederla

Napoli-Sassuolo sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

