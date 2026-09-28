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Nations League, l’Italia contro la Turchia si affida alla storia

Il blitz azzurro, alla Timash Arena, a 2,50 su Sisal.it

Nations League, l’Italia contro la Turchia si affida alla storia
28 settembre 2026 | 11.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Italia vola a Bursa con un solo obiettivo: battere la Turchia e portare a casa 3 punti fondamentali, sia per la classifica della Nations League sia per il morale. L’esordio del Mancini-bis è stato disastroso, non solo per la sconfitta subita all’Olimpico contro il Belgio, e gli azzurri hanno una gran voglia di riscatto. La partita si preannuncia molto equilibrata: gli esperti Sisal, infatti, vedono una vittoria dell’Italia a 2,50, il successo della Turchia a 2,70 mentre si sale a 3,40 per il pareggio. Donnarumma e compagni si affidano anche alla storia: i precedenti, infatti, parlano non solo di una nazionale imbattuta, 9 vittorie e quattro pareggi, ma anche del fatto che, in incontri ufficiali, la porta azzurra è stata violata solo una volta, Euro 2000: ecco che un clean sheet dell’Italia è dato a 3,80. I due CT utilizzeranno molto gli uomini a disposizione tanto che una rete dalla panchina è offerta a 2,50 mentre si sale fino a 8,00 per un’autorete. Vista la posta in palio, nessuna delle due può permettersi un’altra sconfitta, l’agonismo non mancherà: lo scenario di una sfida con almeno 5 cartellini è dato a 2,10. In una sfida dai toni alti un rigore, a 3,00, non è da escludere come una possibile sostituzione nel primo tempo, a 5,00.

Roberto Mancini, probabilmente, effettuerà dei cambi rispetto alla gara con il Belgio: i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano entrambi a segno a 3,00, potrebbero fare coppia in attacco con Giacomo Raspadori, assist a 4,50, pronto a supportarli. La Turchia, dal canto suo, ha in Barış Yılmaz, in gol a 3,00, e Arda Güler, gol o assist a 2,40, i suoi gioielli offensivi.

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Italia Turchia Nations League Sisal.it Mancini
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