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Nations League, l’Italia di Mancini all’esame della Francia

Su Sisal.it strada in salita per gli Azzurri, a 6,50

Donnarumma, Mancini - (Ipa)
Donnarumma, Mancini - (Ipa)
01 ottobre 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Terza uscita per l’Italia che, dopo la sconfitta con il Belgio e la vittoria con la Turchia, affronta la Francia, a punteggio pieno con due vittorie. La sfida sarà un faccia a faccia anche tra Zidane e Mancini, alla guida di un nuovo corso per entrambe le nazionali. Gli Azzurri hanno vinto l'ultima trasferta ufficiale contro i francesi a settembre 2024, sempre in Nations League e, proprio quella, è stata l'ultima occasione in cui i Blues hanno perso un match casalingo ufficiale. Per la nazionale di Mancini si tratta di un esame non facile, basti pensare che la Francia di Zidane ha iniziato l’avventura nella competizione con due vittorie ed annessi clean sheet. Secondo gli esperti di Sisal, l’Italia ha la strada in salita: i francesi – imbattuti in casa da 6 gare con 5 vittorie e 1 pari - sono infatti favoriti, con il successo a 1,50, un’altra impresa azzurra al Saint-Denis vale 6,50, il pareggio è a 5,25. Dopo aver chiuso le prime due gare con la porta inviolata, la Francia potrebbe subire il primo gol in questa Nations League proprio dagli Azzurri, ipotesi a 1,42, ma saranno entrambe ad andare in rete, eventualità a 1,60 in una gara dove dovrebbe prevalere lo spettacolo: l’Over 2,50 è a 1,40 con l’Under a 2,75.

Nella sfida con l’Italia sarà out il capitano della Francia Kylian Mbappé, ma Zidane può contare su alternative più che valide, su tutti Ousmane Dembélé, che si presenta a Parigi da Pallone d'Oro in carica, autore di due reti e tre assist in cinque partite con il Paris Saint-Germain, tra Ligue 1 e Champions League: è lui il principale candidato al gol, a 1,80, ma il reparto avanzato conta anche su Doué, a 2,40, e Olise, entrato dalla panchina con il Belgio e decisivo con la sua rete, il bis vale 2,75. Autore di uno dei quattro gol alla Turchia, Pio Esposito dovrebbe essere confermato anche in questa terza uscita, con un’altra rete a 4,50.

La Francia resta ampiamente la favorita per la vittoria del Gruppo 1, a 1,20, seguita dal Belgio, staccato a 6,00, terza l’Italia a 7,50. Per la vittoria della Nations League invece, davanti ai Blues, a 4,00, c’è solo la Spagna, favorita numero uno a 3,25.

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Nations League Italia Francia Mancini Zidane Sisal.it
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