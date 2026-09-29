Nautica, Salone Genova: Clapcich, Beccaria, Bona e Rosetti a 'incontri di vela' con la Lega navale

I grandi navigatori oceanici italiani si ritrovano al Salone Nautico di Genova con la Lega Navale Italiana e Svn Solovelanet.

Francesca Clapcich, Ambrogio Beccaria, Alberto Bona e Luca Rosetti, insieme a Tullio Picciolini e Riccardo Ravagnan, saranno i protagonisti di “Incontri di Vela”, in programma sabato 3 ottobre alle ore 11 all’Eberhard & Co. Theatre del Salone Nautico. L’evento, promosso per il secondo anno dalla Lega Navale Italiana e da Svn Solovelanet e condotto dal direttore di Svn Maurizio Anzillotti, sarà dedicato al tema della gestione di una burrasca in mare aperto.

Francesca Clapcich è stata la prima italiana a vincere The Ocean Race e oggi è la skipper del Team Francesca Clapcich Powered by 11th Hour Racing e sta costruendo il proprio percorso in Imoca verso il Vendée Globe 2028. Nel settembre 2026 ha chiuso al secondo posto The Ocean Race Atlantic con il suo team. Ambrogio Beccaria è fondatore e skipper di Allagrande Mapei Racing, progetto italiano impegnato nel circuito Imoca con l’obiettivo del Vendée Globe 2028. Primo italiano a vincere la Mini Transat nel 2019, ha conquistato anche la Transat Jacques Vabre 2023 e The Transat Cic 2024; il 2026 segna la sua prima stagione completa in solitario in Imoca. Alberto Bona è co-skipper e Sailing Performance Manager del Team Francesca Clapcich Powered by 11th Hour Racing, con cui nel 2026 è entrato nel progetto Imoca. Nella stessa stagione è entrato anche nel progetto Maccaferri Futura come Performance Specialist, mettendo a disposizione del team l’esperienza maturata nella vela oceanica e nelle Class40. Luca Rosetti è lo skipper di Maccaferri Futura, il progetto Class40 di Officine Maccaferri. Vincitore della Mini Transat nel 2023 e della Rolex Middle Sea Race in Class40 nel 2024, è impegnato quest’anno in un programma internazionale che ha tra i suoi principali obiettivi la Route du Rhum.

I navigatori metteranno a confronto esperienze maturate in migliaia di miglia di navigazione oceanica, raccontando come cambia la gestione della barca e dell’equipaggio quando le condizioni meteorologiche peggiorano. Al centro del confronto ci saranno la riduzione della velatura, la scelta della rotta, la gestione del mare formato, la velocità della barca e le decisioni da assumere per evitare che una situazione impegnativa possa trasformarsi in un’emergenza.

L’incontro affronterà anche gli aspetti legati alla gestione dell’equipaggio e alla capacità di prendere decisioni in condizioni di stanchezza, stress e forte movimento della barca, situazioni che fanno parte dell’esperienza dei navigatori impegnati nelle grandi traversate e nelle regate oceaniche.

A riportare queste esperienze nella realtà della navigazione da diporto sarà Tullio Picciolini, navigatore oceanico e delegato regionale della Lega Navale Italiana. Spazio anche alla meteorologia con Riccardo Ravagnan, meteorologo e weather strategist, che analizzerà il rischio di incontrare condizioni potenzialmente pericolose nel Mediterraneo, l’affidabilità delle previsioni e la possibilità di individuare in anticipo fenomeni come temporali, colpi di vento e rapidi cambiamenti delle condizioni. Il confronto approfondirà anche la prevedibilità degli episodi di maltempo nel Mediterraneo e la presenza di eventuali condizioni ricorrenti o pattern meteorologici utili a valutare meglio il rischio prima della partenza.

Con “Incontri di Vela”, Lega Navale Italiana e Svn Solovelanet mettono a disposizione dei diportisti e di tutto il pubblico del Salone Nautico l’esperienza di chi il cattivo tempo lo ha affrontato davvero in oceano, affiancando al confronto indicazioni pratiche sulla meteorologia e sulla prevenzione delle emergenze in mare.