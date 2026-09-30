circle x black
Cerca nel sito
 

Svolta Nba in Europa, trattative avanzate con i colossi del calcio per la nuova lega al via nel 2027

Presenza strategica dei vertici Nba all'Assemblea Efc di Copenaghen. Sul tavolo l'ingresso di Psg, Milan, Real Madrid, Barcellona e Bayern, oltre all'ipotesi di una fusione societaria.

Logo Nba - Ipa/Fotogramma
Logo Nba - Ipa/Fotogramma
30 settembre 2026 | 17.03
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

I piani della Nba per la creazione di un nuovo circuito professionistico nel vecchio continente entrano ufficialmente in una fase operativa. In occasione della conferenza dell'Efc (European Football Clubs) tenutasi a Copenaghen, il vice-commissioner Mark Tatum e il responsabile per Europa e Medio Oriente George Aivazoglou hanno intensificato le interlocuzioni con i vertici di alcune tra le più importanti società calcistiche del continente. L'obiettivo punta al lancio di Nba Europe, la cui stagione inaugurale è programmata per l'autunno del 2027. Secondo quanto rivelato da The Athletic, la rosa dei club coinvolti nei confronti comprende Paris Saint-Germain, Milan, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. L'eventuale adesione prospetta scenari differenti: Psg e Milan, attualmente sprovvisti di una divisione cestistica, andrebbero a fondare una sezione basket ex novo; per Real, Barcellona e Bayern si tratterebbe invece di una transizione o integrazione delle strutture già impegnate in Eurolega. L'ipotesi incontra il pieno gradimento dei club tradizionali, come confermato dal ds del Real Madrid basket, Juan Carlos Sánchez, che ha salutato con favore l'arrivo della lega d'oltreoceano definendolo un'opportunità straordinaria per incrementare la visibilità e la redditività dell'intero movimento. In parallelo resta aperta la trattativa per l'acquisizione e la convergenza strutturale con l'attuale Eurolega. Come spiegato dal commissioner Adam Silver a margine dell'ultimo Board of Governors, la creazione di un fronte unito rappresenta la soluzione ideale per consolidare l'ecosistema del basket continentale. I nodi decisivi sulla futura governance verranno sciolti nel summit in programma il prossimo 5 ottobre sul lago di Como, dove le dirigenze interessate si riuniranno per definire la roadmap del progetto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Nba Europe Efc Copenaghen Basket Calcio Eurolega
Vedi anche
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Scuola, stretta sul registro elettronico per i compiti a casa
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza