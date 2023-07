Nba, Steph Curry incredibile anche nel golf: buca in uno

Steph Curry è diventato virale per la sua incredibile hole-in-one durante l'American Century Celebrity Golf Championship. La stella dei Golden State Warriors sta partecipando insieme ad altre stelle Nba, tra le quali Zach LaVine, e super sportivi come Patrick Mahomes al torneo ed ha realizzato una buca con un colpo clamoroso, lasciando tutti a bocca aperta. Il campione Nba nella penultima giornata del torneo, ha dato spettacolo alla buca numero 7, rimanendo egli stesso incredulo dopo un'esultanza incontenibile, tutta di corsa fino alla buca per l'hole in one, realizzato con una distanza di 152 yard - 139 metri - sull'Edgewood Tahoe Golf Course nel CDP di Stateline (Nevada).

Il mondo dello sport ha reagito all'incredibile tiro di Curry, e la star dei Los Angeles Lakers LeBron James, uno dei tanti a condividere la sua reazione, che su Twitter ha ripreso il video e ha commentato scrivendo "That’s so fire" usando le emoji del fuoco. Per Curry, realizzare tiri incredibili non è una novità, essendo il più grande tiratore nella storia della Nba, ma questa volta ha portato la sua impressionante capacità di tiro su un campo da golf.