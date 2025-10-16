circle x black
Nuoto, la campionessa olimpica Ariarne Titmus si ritira a 25 anni: "È il momento giusto"

L'annuncio con una lettera sui social alla se stessa bambina

Ariarne Titmus - Ipa
16 ottobre 2025 | 14.37
Redazione Adnkronos
La nuotatrice australiana Ariarne Titmus, quattro volte campionessa olimpica e primatista mondiale dei 200 msl che furono di Federica Pellegrini, annuncia il suo ritiro dall'agonismo. Lo fa scrivendo sui social una lettera a se stessa bambina sui social. "Cara Ariarne di sette anni, oggi ti ritiri dal nuoto agonistico. Hai trascorso 18 anni in piscina a gareggiare, 10 dei quali in rappresentanza del tuo Paese. Hai partecipato a due Olimpiadi e, cosa ancora migliore, hai vinto", scrive.

"I sogni che avevi... si sono avverati. Gli amici che hai stretto... sono per la vita. Hai raggiunto più di quanto avresti mai pensato di poter fare e dovresti esserne così orgogliosa. Durante il tuo percorso hai incontrato persone incredibili che ti hanno aiutato in ogni momento. I tuoi allenatori (uno molto speciale in particolare), il tuo staff di supporto, i compagni di squadra, gli atleti, gli sponsor, gli amici, la famiglia e i tifosi. Assicurati di ringraziarli".

"Fai le valigie e te ne vai di casa a 14 anni, che decisione difficile è stata quella di andartene. Mamma e papà hanno visto il luccichio nei tuoi occhi e hanno sacrificato tutto per trasferirti. Senza di loro, insieme a Mia, non saresti qui oggi. Hai appena compiuto 25 anni e sembra il momento giusto per lasciare il nuoto. L'inseguimento è stato incessante e hai dato tutta te stessa. Te ne vai sapendo che ogni pietra è stata rivoltata, senza rimpianti. Sei realizzata, contenta e felice. Ciò che ti aspetta è entusiasmante. Nuovi obiettivi, più tempo con le persone che ami di più e la possibilità di mettere al primo posto te stesso, non il tuo sport, con tutto il cuore. Assicuratevi di godervi ogni momento, grande o piccolo che sia. Fidatevi, il tempo vola".

