circle x black
Cerca nel sito
 

Pallavolo: SisalTipster partner di Lega volley femminile

Pallavolo: SisalTipster partner di Lega volley femminile
09 gennaio 2026 | 10.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Lega Volley Femminile annuncia l’ingresso di SisalTipster tra i propri partner ufficiali. Il progetto editoriale di Sisal dedicato all’analisi, ai dati e alla cultura sportiva diventa primo Exclusive Partner del FantaLVF e sponsor del premio MVP of the Month. Una partnership strategica nata dall’incontro tra due realtà con forte vocazione digitale e orientamento alla costruzione di community partecipative e competenti, dove la passione per lo sport diventa esperienza condivisa. Lo scrive la Sisal.

Negli ultimi anni la Lega Volley Femminile ha creato un ecosistema digitale di riferimento, distinguendosi nel panorama sportivo italiano grazie a una fanbase di oltre un milione e 200mila follower che rendono il Campionato di Serie A Femminile la seconda Lega sportiva italiana più seguita alle spalle della sola Serie A di calcio. In questo contesto si inserisce il FantaLVF, attivo da tre stagioni e punto di riferimento per la community, capace di unire competizione, divertimento e conoscenza del gioco con oltre 30mila squadre e 140 milioni di views globali, nella prima parte di stagione, sui profili social della Lega Volley. SisalTipster sceglie il FantaLVF non solo come sponsor esclusivo del progetto, ma anche come parte di un accordo più ampio che prevede il supporto al premio MVP of the Month e la realizzazione di attivazioni digitali e on-field, contenuti editoriali e iniziative dedicate. La collaborazione valorizza la community e la passione per lo sport, trasformando ogni match in un’esperienza interattiva per i fan e rafforzando il legame con il Campionato di Serie A Femminile.

Raffaela Leoni, marketing director di Sisal, ha commentato: “La Lega Volley Femminile racconta uno sport in rapido sviluppo, con una community digitale in costante crescita e un seguito sempre più appassionato. I numeri, l’entusiasmo e la qualità del progetto FantaLVF raccontano uno sport che sa coinvolgere e far divertire. Per SisalTipster far parte di questo ecosistema significa sostenere un’esperienza in cui la passione si vive e si condivide, dentro e fuori dal campo”.

Il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, ha aggiunto: Il successo di oggi affonda le radici in una scelta strategica fatta tre stagioni fa. Quando decidemmo di rinnovare profondamente il nostro prodotto digitale di fantasy gaming e parlare una lingua nuova, più moderna e più accessibile. Quel lungimirante investimento ha portato i suoi frutti: oggi il FantaLVF è il fiore all’occhiello della nostra Lega, capace di coinvolgere oltre 30.000 iscritti. L’ingresso di SisalTipster come primo Exclusive Partner è il coronamento di questo percorso. Un partner prezioso e che ci permette ora di offrire ai fan attivazioni uniche e un coinvolgimento costante, consolidando il legame tra la community e il Campionato di Serie A".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pallavolo Serie A Femminile Fantasy Gaming Community
Vedi anche
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza