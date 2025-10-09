circle x black
Paolini, l'aneddoto su Sinner: "Ho svoltato grazie a un consiglio di Jannik"

L'azzurra, ancora in corsa per le Wta Finals: "Se dice una cosa, devi semplicemente farla"

Jasmine Paolini - Fotogramma/IPA
Jasmine Paolini - Fotogramma/IPA
09 ottobre 2025 | 18.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini e un 'alleato' speciale, di nome Jannik Sinner. L'azzurra, numero 8 del ranking Wta, ha spiegato dopo il match contro Tauson a Wuhan a cosa sono dovuti i miglioramenti dell'ultimo periodo: "Il mio ex allenatore, Renzo Furlan, stava parlando con Jannik e sono rimasta sorpresa perché ha detto che non stavo facendo qualcosa in campo" le parole dell'azzurra, che ha raccontato con un aneddoto a cosa si deve la sua svolta in campo.

Paolini e l'aneddoto su Sinner

Paolini, oggi in corsa per la seconda qualificazione consecutiva alle Wta Finals, ha poi aggiunto: "Il mio allenatore è venuto da me dicendo ‘Jannik ha detto che devi fare questo’. Insomma, quando Jannik ti dice di fare qualcosa, devi semplicemente farlo. Come puoi dire di no a un consiglio di Jannik?". Nello specifico, però, nessuno spoiler: "Non posso dire di cosa si tratta perché altrimenti lo verrebbero a sapere anche le mie avversarie" ha aggiunto l'azzurra, che ora punta a entrare tra le migliori otto della stagione forte anche della dritta del numero 2 al mondo.

