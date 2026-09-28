Federica Pellegrini è stata accusata di essere “arrogante e prepotente” dopo la messa in onda di ‘Physical: da 100 a 1’, il reality show trasmesso da Netflix. La campionessa olimpica è stata eliminata a un passo dalla semifinale e, da grande competitiva, qual è sempre stata, non ha nascosto la delusione per l'eliminazione. La sua reazione ha però scatenato una serie di critiche sui social. Gli utenti infatti l’hanno accusata di essere stata poco sportiva e corretta.

A far discutere sono state le parole rivolte a un suo compagno di squadra, Abou Kane. Dopo aver saputo del verdetto, Pellegrini ha riversato la responsabilità della sconfitta a Abou, perché avrebbe perso secondi importanti nel togliersi l’imbracatura e passarla a un altro componente della squadra. “Non avevi finito il tuo lavoro”, le ha fatto notare lei. “Ognuno dice il suo pensiero, ma il mio l’ho fatto”, ha replicato lui, cercando di non alimentare polemiche.

La nuotatrice, attaccata tra i commenti nel suo profilo social, ha chiarito di non aver mai messo in dubbio l’impegno del compagno e ha spiegato che la sua reazione sarebbe arrivata dopo una battuta pronunciata da Abou, che però non sarebbe stata inserita nel montaggio finale del reality show. Rispondendo ad alcuni commenti, Pellegrini ha precisato: “Non metto in dubbio che abbia dato il massimo, ma ripeto: la mia ‘sentenza’ arrivava dopo una sua pessima battuta. Se non avesse detto niente non gli avrei sicuramente detto niente. Il resto è show”.

La campionessa aveva già affrontato la questione qualche giorno prima attraverso le sue Instagram Stories, spiegando che una parte del confronto sarebbe stata tagliata e che, di conseguenza, al pubblico sarebbe arrivata soltanto la sua risposta, senza il contesto per intero. Anche nella didascalia del post Instagram Pellegrini ha voluto sottolineare: “Lo sport mi ha trasformato in una persona crudele. Il resto è solo rumore di sfondo, montaggio tagliato e show business”.