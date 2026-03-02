circle x black
Cerca nel sito
 

Pisa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I toscani ospitano i rossoblù nella 27esima giornata di Serie A

Castro - Ipa/Fotogramma
Castro - Ipa/Fotogramma
02 marzo 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Trasferta di campionato per il Bologna. Oggi, lunedì 2 marzo, i rossoblù sfidano il Pisa - in diretta tv e streaming - all'Arena Garibaldi nella 27esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano arriva dalla vittoria per 1-0 contro il Brann ai playoff di Conference League, che ha garantito l'accesso agli ottavi di finale, mentre nell'ultima giornata di campionato aveva vinto con lo stesso risultato contro l'Udinese. Il Pisa invece nell'ultimo turno è stato battuto dalla Fiorentina 1-0 al Franchi.

Pisa-Bologna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Pisa e Bologna è in programma oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Marin, Iling Junior; Moreo, Durosinmi. All. Hiljermark

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Dominguez. All. Italiano

Pisa-Bologna, dove vederla in tv

Pisa-Bologna sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pisa bologna pisa bologna pisa bologna oggi bologna oggi pisa bologna dove vederla tv pisa bologna orario
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza