Playoff Mondiali 2026, Italia-Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo

La New Balance Arena, casa dell'Atalanta, ospiterà la Nazionale di Gattuso per la semifinale degli spareggi

Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso - Fotogramma/IPA
Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso - Fotogramma/IPA
04 dicembre 2025 | 13.54
Redazione Adnkronos
Sei mesi dopo la goleada (5-0) con l’Estonia dello scorso settembre, nel giorno del debutto da Ct di Gennaro Gattuso, la New Balance Arena di Bergamo tornerà a ospitare la Nazionale in occasione della semifinale dei playoff per i Mondiali 2026 che giovedì 26 marzo (ore 20.45) vedrà gli Azzurri contro l’Irlanda del Nord. A Bergamo l’Italia è imbattuta: quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell’ottobre 2020).

Italia-Irlanda del Nord a Bergamo

Sono 11 invece i precedenti con l’Irlanda del Nord, con un bilancio di 7 successi per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta, il 2-1 che il 15 gennaio 1958 a Belfast costò alla Nazionale la mancata partecipazione al Mondiale svedese. Si è giocato a Belfast anche il più recente confronto tra le due nazionali, lo 0-0 nell’ultimo incontro di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che costrinse gli Azzurri ai play-off.

