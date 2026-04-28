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Champions, oggi semifinale Psg-Bayern: orario, probabili formazioni e dove vederla

I campioni d'Europa in carica ospitano i tedeschi al Parco dei Principi

Dembelé - Fotogramma/IPA
Dembelé - Fotogramma/IPA
28 aprile 2026 | 06.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Champions League con le semifinali dell'edizione 2025/26. Oggi, martedì 28 aprile, è il giorno della super sfida Psg-Bayern Monaco. Al Parco dei Principi, i campioni d'Europa in carica guidati dal tecnico Luis Enrique (vittoriosi nei quarti contro il Liverpool) ospitano i tedeschi di Vincent Kompany, diventati pochi giorni fa campioni di Germania (reduci dal successo contro il Real Madrid ai quarti). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Psg-Bayern, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Psg-Bayern Monaco, in campo stasera alle 21:

PSG (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

Psg-Bayern, dove vederla

La semifinale di Champions Psg-Bayern sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
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semifinali Champions Psg Bayern Psg Bayern Monaco Champions League oggi
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