circle x black
Cerca nel sito
 

Psv-Napoli oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

Gli azzurri volano in Olanda per la terza giornata della fase campionato

De Bruyne - Fotogramma/IPA
De Bruyne - Fotogramma/IPA
21 ottobre 2025 | 06.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo. Oggi, martedì 21 ottobre, i campioni d'Italia in carica volano in trasferta in Olanda per affrontare il Psv nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il ko al debutto stagionale in Europa contro il City, gli azzurri dovranno dare continuità al successo contro lo Sporting Lisbona. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Psv-Napoli, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Psv-Napoli, in campo stasera alle 21:

Psv (4-3-3) Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. All. Bosz.

Napoli (4-1-4-1) Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte

Psv-Napoli, dove vederla

Psv-Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che trasmetterà la gara su Sky Sport Calcio e sul canale 253. Per gli abbonati è disponibile lo streaming su Sky Go. L'altra opzione è il del 'Pass Sport' di NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Napoli Psv Napoli Napoli Champions Champions League
Vedi anche
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza