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Sinner, venerdì l'esordio a Madrid: dove vedere il match di Jannik

Il fuoriclasse azzurro scenderà in campo il 24 aprile per lanciare l'assalto al quinto Masters 1000 consecutivo

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
21 aprile 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner c'è. Il fuoriclasse azzurro è pronto a scendere in campo anche nel Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero uno del mondo punta a un successo in un Masters 1000 per scolpire un altro record, visto che in Spagna potrebbe conquistare il suo quinto titolo consecutivo: mai nessuno prima era riuscito in un'impresa del genere con tornei di questo livello.

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Giocando nella capitale spagnola, l'azzurro punta inoltre a guadagnare punti su Alcaraz in ottica ranking Atp e soprattutto a consolidare il suo livello in vista degli Internazionali di Roma e del Roland Garros.

Quando gioca Sinner a Madrid?

Ma quando debutterà Sinner a Madrid? Il fuoriclasse azzurro scenderà in campo venerdì 24 aprile per il suo esordio nel Masters 1000 spagnolo (orario ancora da confermare) contro un qualificato, nel secondo turno. Ecco le altre possibili date dei match del numero uno:

Secondo turno venerdì 24 aprile

Terzo turno domenica 26 o lunedì 27 aprile

Ottavi di finale martedì 28 aprile

Quarti di finale mercoledì 29 o giovedì 30 aprile

Semifinali venerdì 1 maggio

Finale domenica 3 maggio

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Jannik Sinner Sinner Madrid Sinner esordio Madrid Masters 1000 Madrid
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