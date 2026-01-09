Il Real Madrid batte 2-1 l'Atletico Madrid in semifinale di Supercoppa spagnola a Gedda, agguantando la finale. A far discutere, nel derby di Madrid giocato in Arabia Saudita, è però soprattutto il faccia a faccia tra il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone e l'attaccante dei Blancos Vinicius Junior. Cos'è successo? Nel primo tempo, Simeone si è avvicinato al brasiliano con un avvertimento: "Ricordati quello che ti dico, Florentino (Perez, il presidente del Real Madrid, ndr) ti caccerà via" le sue parole. Risposta di Vinicius? Una risata. Nella ripresa, il brasiliano è stato sostituito dall'allenatore del Real Xabi Alonso in virtù di una prestazione incolore, tra i fischi dello stadio di Gedda. Qui Simeone ha rincarato la dose, chiamando il brasiliano e portandosi la mano all'orecchio: "Ascolta, ascolta".

Diego Simeone told Vinicius Jr during the game:



"Vini, Vini… Florentino is going to get rid of you, remember I told you!"

pic.twitter.com/q6Bgz4pg4c — Footy Humour (@FootyHumour) January 8, 2026

Sull'episodio, che sta facendo molto discutere in Spagna, è intervenuto nel post-partita anche l'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso: "Ho sentito quello che Simeone ha detto a Vinicius, non mi è piaciuto. Non si può parlare così, alcune cose oltrepassano il limite”.