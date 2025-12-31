circle x black
Roberto Carlos operato d'urgenza per un problema al cuore

Intervento riuscito per l'ex terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana. "Sto bene" ha detto

Roberto Carlos (Fotogramma/Ipa)
31 dicembre 2025 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roberto Carlos, 52 anni, ricoverato per un problema cardiaco, scoperto dopo una risonanza alla gamba, fatta mentre era in vacanza a Garça in Brasile, il suo Paese natale. L'ex terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana è stato sul lettino operatorio quasi tre ore per l'inserimento di un banale catetere, con qualche complicazione, ma alla fine l'intervento è riuscito. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, l'ambasciatore del Real Madrid ha detto "sto bene e sono sotto stretta sorveglianza".

