circle x black
Cerca nel sito
 

Roma-Lazio, derby alle 12:30 per l'incrocio con gli Internazionali? Gasperini 'risponde' a Sarri

Il tecnico della Roma ha risposto alle dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste, polemico contro il possibile orario della stracittadina

Gasperini - Fotogramma/IPA
Gasperini - Fotogramma/IPA
05 maggio 2026 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continuano le polemiche intorno a Roma-Lazio, derby di Serie A in programma domenica 17 maggio. Cos'è successo? Al centro della discussione c'è il possibile spostamento dell'orario del derby della Capitale alle 12.30, a causa della concomitanza della finale degli Internazionali d'Italia 2026. Una possibilità (legata a una questione di ordine pubblico) che ha fatto infuriare - e non poco - il tecnico della Lazio Maurizio Sarri: "Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure - ha detto l'allenatore dopo il successo contro la Cremonese in campionato -. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni. A inizio stagione abbiamo fatto il derby a 37 gradi, ora ce lo fanno giocare a maggio alle 12.30. È un insulto a Roma, alle due società romane, ai tifosi e qualcuno deve pagare".

CTA

Derby Roma-Lazio, a che ora si gioca?

Sarri ha aggiunto: "Sicuramente io non vengo, non vi faccio le interviste per protesta. Vado in panchina poi mi alzo e me ne vado. Vorrei chiedere in Lega perché non hanno fatto giocare Inter-Milan alle 12.30". Parole che sono state in seguito commentate dall'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini: “Il problema è che non ci sono altri orari - le parole dopo il successo contro la Fiorentina - e nessuno credo sia felice di giocare a quell’ora. Mi hanno spiegato che non si può giocare di sera per ordine pubblico, di lunedì alle 18 sarebbe ancora peggio. Sarri non viene? Ma sì, vedrete che viene".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma Lazio Sarri Gasperini Internazionali orario Roma Lazio
Vedi anche
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza