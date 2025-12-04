circle x black
Roma, primo contratto da professionista per classe 2009 Strata, "Darò tutto me stesso"

Il giovane terzino della Roma Under 18 allenata da Mattia Scala si è legato al club giallorosso fino al 30 giugno 2028

Giacomo Strata
04 dicembre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
Giornata indimenticabile per Giacomo Strata, terzino classe 2009 della Roma Under 18 allenata da Mattia Scala. Il giovane talento ha firmato il suo primo contratto da professionista, che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2028. Il settore giovanile della Roma, grazie anche al lavoro di Alberto De Rossi -oggi Responsabile dello Sviluppo e Formazione Allenatori e Coordinatore del Settore Giovanile- continua a investire sui giovani, costruendo il futuro della squadra attraverso la valorizzazione dei talenti cresciuti a Trigoria. È stato lo stesso Strata ad annunciare la firma su Instagram: “Oggi ho firmato il mio primo contratto da professionista con l’As Roma, coronando un percorso iniziato circa otto anni fa al Centro Sportivo di Trigoria. Voglio ringraziare di cuore i miei genitori, che mi hanno sostenuto in ogni passo di questo cammino, il mio agente, la Società per l’immensa fiducia che mi sta dando e tutti gli allenatori e i membri dello staff che mi hanno accompagnato nella crescita dentro e fuori dal campo. Questo contratto è per me una grande responsabilità: darò tutto me stesso per onorare questi colori, continuando a lavorare con passione, umiltà e determinazione. Forza Roma!”.

