L'attaccante egiziano è in rotta con i Reds e potrebbe lasciare l'Inghilterra a gennaio

Mohamed Salah lascerà il Liverpool a gennaio? L'attaccante egiziano è in rotta con i Reds dopo essere stato escluso dai convocati per la trasferta di Champions League contro l'Inter, vinta dagli inglesi 1-0 con il discusso rigore trasformato da Szoboszlai. A parlare del futuro di Salah, che lunedì prossimo partirà per la Coppa d'Africa, è stato proprio il tecnico del Liverpool Arne Slot: "Parlerò con lui più tardi. E questa conversazione determinerà se sarà convocato o meno per la partita di domani", ha detto l'allenatore olandese in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Brighton, "non ho alcun motivo per non volere che rimanga".

Cos'è successo

La miccia che ha acceso il caso Salah è arrivata al termine del match contro il Leeds. Nonostante la partita sia finita 3-3, l'egiziano non ha trovato spazio in campo, rimanendo in panchina per tutti i 90 minuti. "Sono veramente tanto deluso. Ho fatto così tanto per questo club, soprattutto nella scorsa stagione. Ora mi sento come se il club mi avesse abbandonato", ha detto a caldo dopo il triplice fischio Salah, "Sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra".

Il Liverpool, che ha vinto il titolo in Premier lo scorso anno, è reduce da un inizio di stagione complicato, che lo vede al decimo posto in campionato con 23 punti. E Slot, nonostante le difficoltà, ha utilizzato con il gontagocce Salah: "Molte volte ho detto di avere un buon rapporto con l'allenatore, ora invece all'improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Per come la vedo io, sembra che qualcuno non mi voglia più", ha detto l'egiziano, "sembra che il club mi abbia buttato già dall'autobus, mi sento così".

"Amo tantissimo il Liverpool e lo sosterrò sempre, ma questa situazione non è accettabile. Non credo di essere il problema. Non sono più forte di nessuno, ma non devo nemmeno lottare ogni giorno per la mia posizione. Me la sono guadagnata per tutto quello che ho fatto per il club", ha concluso Salah. Queste parole avevano quindi portato all'esclusione dai convocati per il match di San Siro.

Sirene di mercato e un possibile ritorno in Serie A

Il caso Salah ha inevitabilmente acceso il mercato di gennaio. In Inghilterra si rincorrono voci su una sua possibile cessione, nonostante ad aprile scorso abbia firmato un (dorato) rinnovo con il Liverpool fino al 2027. Le piste più calde al momento portano in Arabia Saudita, in particolare all'Al Hilal di Simone Inzaghi, che non avrebbe problemi a farsi carico dell'ingaggio da 10 milioni netti percepito dall'egiziano. Voci di mercato arrivano anche dalla Turchia, con il Galatasaray interessato.

E un ritorno in Serie A? Al momento appare molto complicato proprio per i costi elevati di una possibile operazione Salah. Difficile infatti che il giocatore si tagli buona parte dell'ingaggio, al momento insostenibile per i club italiani. Inoltre ci sarebbe anche la 'grana' dello slot da extracomunitario, per cui i club dovrebbero liberare un posto in rosa per poterlo tesserare.