Serie A, oggi Sassuolo-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

I neroverdi ospitano la squadra di Spalletti al Mapei Stadium

Yildiz - Fotogramma/IPA
06 gennaio 2026 | 08.59
Redazione Adnkronos
La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, martedì 6 gennaio, la squadra di Spalletti affronta il Sassuolo al Mapei Stadium nell'anticipo della diciannovesima giornata di campionato. I bianconeri, reduci dal pareggio contro il Lecce, vanno a caccia di 3 punti pesanti in ottica quarto posto Champions, mentre i neroverdi cercheranno di tornare a una vittoria che manca da un mese (ultimo successo il 6 dicembre, contro la Fiorentina). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Sassuolo-Juve.

Sassuolo-Juve, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Juve, in campo stasera alle 20:45:

Sassuolo (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doug; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Juventus (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Zhegrova, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Sassuolo-Juve, dove vederla

Sassuolo-Juve sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

