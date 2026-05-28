circle x black
Cerca nel sito
 

Serena Williams torna in campo? Ipotesi Queen's, c'è Wimbledon sullo sfondo...

La fuoriclasse americana si era ritirata nel 2022 agli Us Open

Serena Williams - IPA
Serena Williams - IPA
28 maggio 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Serena Williams torna in campo? La fuoriclasse americana, leggenda del tennis, sta pensando a un clamoroso ritorno sui campi in erba del Queen's Club. Williams, 23 volte campionessa del Grande Slam in singolo e tra le più grandi giocatrici dell'era moderna, è fuori dai circuiti dal suo ritiro agli Us Open 2022. Oggi, a 44 anni, potrebbe essersi decisa al grande ritorno in campo dopo che - un anno fa - aveva dato il primo segnale significativo in questo senso con il rientro nel meccanismo dei controlli antidoping.

CTA

Come riportato dal Times, Serena Williams - in caso di wild card concessa dall'organizzazione - potrebbe tornare in campo già al Queen's nel doppio, in coppia con Victoria Mboko. Sullo sfondo, il grande sogno resta Wimbledon (il terzo Slam della stagione inizierà il 29 luglio).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serena Williams Williams Williams Wimbledon Wimbledon Williams Queen's
Vedi anche
News to go
Conti correnti, Agenzia Entrate accelera i pignoramenti
Cartoons on the Bay, si parte con il regista de 'La Bella e La Bestia' Kirk Wise - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza