circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, per Baroni, Gilardino e Pioli, futuro in panchina a rischio

Sarri, a 3,25 su Sisal.it, vuole evitare il secondo addio alla Lazio

Serie A, per Baroni, Gilardino e Pioli, futuro in panchina a rischio
07 ottobre 2025 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sei giornate di Serie A e nessun cambio di panchina. Il campionato conferma una inversione di tendenza da parte dei club a dare fiducia, almeno all’inizio, al tecnico scelto durante l’estate. Tutto ciò, però, potrebbe cambiare nel corso delle prossime settimane perché l’inizio zoppicante di alcune formazioni lascia spazio a critiche e al pensiero di cambiamenti in corsa. Il più a rischio, vista la posizione in classifica, è Alberto Gilardino, tecnico del Pisa ultimo della classe con appena due punti. Gli esperti Sisal vedono un addio dell’ex tecnico del Genoa, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, a 1,80 prima di Natale.

Non meno semplice appare la situazione di Marco Baroni, guida del Torino. L’allenatore toscano nonostante il blitz all’Olimpico, alla terza giornata, contro l’attuale capolista Roma, non riesce a trovare il bandolo della matassa, tanto che i granata hanno appena due punti in più del terzultimo posto. Un cambio di guida tecnica in casa Toro si gioca a 2,00.

Stessa quota per Stefano Pioli il cui ritorno alla Fiorentina, per il momento, è stato tutt’altro che memorabile. Appena tre pareggi per la Viola in sei giornate e un calendario, dopo la sosta, che recita Milan, Bologna e Inter una di seguito all’altra. La situazione, per la formazione toscana, appare molto critica e il rischio che Pioli non mangi il panettone, come si suol dire in queste occasioni, è molto alto.

A proposito di ritorni che stanno avendo qualche difficoltà, Maurizio Sarri e il suo matrimonio bis con la Lazio è partito con qualche stop di troppo. Il Comandante è sicuro di poter portare Zaccagni e compagni nelle parti nobili della classifica ma, come sempre, il tempo non è amico ed eventuali passi falsi potrebbero rivelarsi decisivi. Un secondo addio alla Lazio da parte di Sarri è offerto a 3,25.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serie A campionato Lazio Pisa Torino Fiorentina
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza