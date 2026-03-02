circle x black
"Sessant'anni di Lazio", un libro per 'Bob' Lovati

Martedì 3 marzo nella Sala “Vittorio Pozzo” del Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano (ore 17.30) la presentazione del primo libro dedicato ad una delle figure più emblematiche della Lazialità

02 marzo 2026 | 22.40
Redazione Adnkronos
E’ in programma domani, martedì 3 marzo, all’interno della Sala “Vittorio Pozzo” del Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano (ore 17.30), la presentazione del primo libro, intitolato “Due colori. Una vita. Roberto “Bob” Lovati: sessanta anni di Lazio”, dedicato ad una delle figure più emblematiche della Lazialità.

Il volume - composto da 122 pagine redatto dal Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, edito da Eclettica - è ricchissimo di foto, molte inedite, messe a disposizione da Stefano, il figlio di Bob, e da Carla Turazza, sua storica compagna. Oltre ad istantanee, in bianco e nero ed a colori, che illustreranno il periodo biancoceleste di Lovati, giunto alla Lazio nel lontano 1954 e mai più abbandonata, il volume presenta una serie di testimonianze da parte di chi lo ha vissuto: ex-giocatori, ex-compagni di squadra, dirigenti, giornalisti.

Alla presentazione interverranno il Presidente del Coni Regionale del Lazio, Alessandro Cochi, il Presidente Generale della Società Sportiva Lazio, Antonio Buccioni, Carla Turazza. Tra gli invitati gli ex Campioni d’Italia del ’74, i figli dei giocatori del primo scudetto prematuramente scomparsi, Massimo Maestrelli, Dino Zoff, Paolo Negro, Pippo Pancaro, Nando Orsi, Massimo Piscedda. Sarà inoltre allestita una piccola area di memorabilia per illustrare la storia del Lovati “Laziale”. Un vero e proprio happening biancoceleste per celebrare il primo volume dedicato ad una figura che nella Lazio, per sessant’anni, fu giocatore, dirigente, tecnico della “prima squadra”, allenatore della “De Martino” (il vecchio Campionato riserve), osservatore. Splendido ambasciatore dei valori della Lazialità per stile ed eleganza.

