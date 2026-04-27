Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Usa vincono Naval Academies Regatta

360 miglia verso Capri, Porto Rotondo e ritorno. Alle 14, con un leggero ritardo a causa della debolezza del vento, è partita la Regata dell’Accademia Navale: la più lunga del Mediterraneo, a cui quest’anno partecipano 34 imbarcazioni. 127 i velisti imbarcati, tra cui una dozzina di donne. L’arrivo è previsto fra alcuni giorni, a seconda delle condizioni meteomarine. La partenza è stata data a sud di Livorno, da un colpo di cannone sparato dal cacciatorpediniere Caio Duilio. A bordo, erano presenti l’ammiraglio comandante dell’Accademia Navale, Alberto Tarabotto, e il presidente della regata e del Circolo Velico di Livorno, Gianluca Conti.

L’assenza di vento in mattinata ha condizionato anche le altre classi in gara oggi. In particolare, la Naval Academies Regatta, che si svolge su imbarcazioni della classe “Tridente 16”, ha potuto effettuare una sola manche, che è stata vinta dall’equipaggio dell’Accademia Navale. Gli Allievi livornesi hanno così dimezzato lo svantaggio dal team degli Stati Uniti, che conserva il primato a una sola giornata dal termine. Al terzo posto si conferma l’equipaggio del Circolo Velico di Trieste. Quarti, ma medaglia di bronzo fra i militari, i ragazzi della Scuola Sottufficiali della Marina di Taranto. Nessun problema invece per il primo degli open day dell’Accademia Navale. Nelle due finestre disponibili, al mattino e al pomeriggio, sono state complessivamente 140 le persone che hanno visitato il più importante degli Istituti di formazione della Marina Militare.

Sempre la mattina, all’interno dell’Accademia è transitata anche la ciclovia: una cinquantina di appassionati, che si sono spostati in bicicletta lungo la costa per osservare da terra i campi di regata. Al Villaggio della Vela sono invece proseguite le attività conoscitive della Marina, con la mostra sul Vespucci e quella storica sui sommergili nell’Oceano Atlantico durante la Seconda guerra mondiale. In programma anche attività sportive: pensate per i ragazzi, ma aperte a tutti. Mentre la Regata dell’Accademia Navale proseguirà in direzione del Mar Tirreno meridionale, domani si concluderanno le competizioni del week-end di apertura della Settimana Velica Internazionale.

Alle 17:30, nella sala principale dell’Accademia Navale, si è tenuta la cerimonia di premiazione della Naval Academies Regatta, dei Flying Junior e dei Windsurf. Alla stessa ora, presso il Circolo Nautico di Quercianella, saranno premiati i vincitori della classe Fireball. Tutte le imbarcazioni scenderanno in mare tra la mattina e il primo pomeriggio per disputare le ultime, combattutissime, manche. Per le attività a terra, nel porto di Livorno sarà presente il cacciatorpediniere Caio Duilio. Il pubblico potrà visitarlo, senza prenotazione, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. L’open day in Accademia sarà invece dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 e dalle 17:30. I visitatori del mattino potranno assistere anche al tradizionale raduno delle auto storiche e quelli del pomeriggio a quello delle moto.

Quattro manche vinte su sei, con un secondo posto e il lusso di poter scartare un terzo posto come peggior risultato. La Regata delle Accademie navali 2026 è stata caratterizzata dal dominio incontrastato del team degli Stati Uniti: andati in testa fin dalle prime raffiche di vento e mantenutisi leader giorno dopo giorno. Dopo la prima edizione vinta dalla Spagna nel 2017, i tre successi consecutivi dell’Italia a cavallo della pandemia e le tre vittorie di fila della Grecia dal 2023 al 2025, per la prima volta il trofeo challenge dell’Accademia Navale esce quindi dall’Europa. I tre allievi della U.S. Navy Jackson Lubalin, Lauren Aaby e Gregory Robillard, che si sono aggiudicati anche il trofeo under 23, sono stati premiati dall’Ammiraglio comandante dell’Accademia navale italiana, Alberto Tarabotto.

Al secondo posto l’equipaggio dei padroni di casa, composto dai frequentatori Maxime Winand Argazzi, Tommaso Fabbri e Sara Zappitello, che hanno preceduto l’equipaggio cinese, formato dai colleghi Wang Yi, Geng Weiguo e Yan Jiale. Al quarto posto, e primi nella classifica avulsa valida per il campionato italiano della classe Trident 16, tre studenti del CUS dell’Università di Trieste: Luca Centazzo, Nicolò Coslovich e Anna Tesser. Nella stessa cerimonia, sono stati consegnati anche i riconoscimenti per le classi Flying Junior e Windsurf, mentre i vincitori della classe Fireball sono stati premiati presso il Circolo Nautico di Quercianella.

L’agenda di lunedì 27 aprile – Vela senza disabilità e incontro con Luna Rossa: Le uniche barche in mare saranno quelle impegnate nella Regata dell’Accademia Navale, che proseguiranno verso sud-est facendo rotta su Capri. Molti invece gli eventi all’interno dell’Accademia Navale. Alle 14:30, presso il porticciolo di San Leopoldo, sarà presentata Malupa: una barca di nuova concezione, inclusiva, capace di avvicinare alla vela ogni tipo di disabilità. Saranno presenti il proprietario del prototipo e il progettista. Nella sala conferenze, invece, nel primo pomeriggio la fondazione Francesca Rava illustrerà i risultati della storica collaborazione con la Marina Militare. A seguire, si parlerà di diritto dello sport.

Gran finale, alle 18, con un incontro sulla Coppa America di vela. Un percorso iniziato oltre un secolo fa, che nel 2027 vedrà riaccendersi la combattutissima competizione nelle acque di Napoli. Sara Paesani, del team Luna Rossa, racconterà come si stanno preparando all’appuntamento e i successi ottenuti negli ultimi anni: la conquista della Prada Cup 2021 (secondo titolo fra gli sfidanti dopo la Louis Vuitton Cup del 2000), la vittoria nella prima edizione della Women America’s Cup nel 2024 e quella nella Youth America’s Cup nello stesso anno. L’open day in Accademia sarà invece dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 e dalle 17:30. I visitatori del mattino potranno assistere anche al tradizionale raduno delle auto storiche e quelli del pomeriggio a quello delle moto.