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Ferrero: "Shelton può vincere uno Slam, dà già fastidio a Sinner e Alcaraz"

L'ex coach del fuoriclasse spagnolo in un'intervista a Marca: "Penso sia il maggior indiziato per la vittoria delle Atp Finals"

Juan Carlos Ferrero - IPA
Juan Carlos Ferrero - IPA
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10 novembre 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
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"Sinner e Alcaraz? Ben sta già dando filo da torcere a entrambi. Con il suo tennis aggressivo e il modo in cui serve, è difficile immaginarlo perdere facilmente. La chiave è farlo competere bene durante tutto l'anno, è qualcosa che un po' gli manca". Juan Carlos Ferrero torna sulla scena e si racconta in un'intervista a Marca, toccando tutti i temi. Dalla nuova sfida nel ruolo di coach di Ben Shelton al passato accanto a Carlos Alcaraz, passando per Jannik Sinner e un pronostico sulle Atp Finals.

Ferrero: "Contatti con Sinner? Non rispondo"

Nel corso dell'intervista con il quotidiano spagnolo, Ferrero risponde anche a una domanda sulle ipotesi di contatti avvenuti con Sinner: "Preferisco non dirlo. Non credo sia importante rivelare con chi sono stato in contatto. Ho avuto contatti molto importanti, ma non li svelerò. Sinner e Norman? Si sapeva che Jannik avrebbe cercato di ingaggiare qualcuno con esperienza e che avesse vinto trofei importanti. Magnus ha molta esperienza ed è un allenatore di primo livello, di sicuro aiuterà Jannik".

Ferrero: "Alcaraz favorito alle Atp Finals"

Ferrero ha parlato anche di Alcaraz, suo ex allievo e grande favorito per la vittoria delle Atp Finals: "Considero Alcaraz il maggior indiziato per vincerle per come sta giocando. L'infortunio gli ha permesso di arrivare a fine stagione in ottima forma. È in splendida condizione mentale e fisica". Il vero obiettivo dello spagnolo sarà però un altro: "La Coppa Davis, la Spagna ha ottime possibilità. L’ho detto a suo tempo e non cambio idea ora che non sono più con lui, può diventare il migliore della storia. È già tra i migliori”.

Ferrero e il lavoro con Shelton

Il tecnico spagnolo ha già studiato, nelle ultime settimane, l'approccio da adottare nella nuova sfida accanto a Shelton: "Quando hai un giocatore con così tante armi, con così tanta potenza, un tennista forte che serve così bene, sapere quale colpo usare in ogni situazione è fondamentale. In questo momento sta perdendo molti punti che sono relativamente sotto il suo controllo. Non è un’ipotesi lontana che possa vincere uno Slam, considerando che ha già portato a casa due Masters 1000 e ha raggiunto una finale Major quest’anno. È uno che non si pone limiti".

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