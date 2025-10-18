circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner e un montepremi record, quanto guadagna se batte Alcaraz al Six Kings Slam

Il tennista azzurro sfida lo spagnolo nella finale del torneo esibizione di Riad

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
18 ottobre 2025 | 13.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quanto guadagna Jannik Sinner se vince il Six Kings Slam? Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 18 ottobre, Carlos Alcaraz nella finale del ricchissimo torneo esibizione di Riad a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto proprio lo spagnolo nell'ultimo atto dello scorso anno. Nonostante non appartenga al calendario ufficiale Atp, il torneo di Riad ha un'attrattiva particolare per i migliori tennisti del mondo, e cioè il montepremi record, il più alto mai messo in palio da un torneo di tennis.

Oltre a Sinner e Alcaraz, hanno partecipato al torneo anche Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Ognuno di loro ha ricevuto un 'gettone' da 1,5 milioni di dollari solamente per la propria presenza a Riad, mentre al vincitore andranno ulteriori 4,5 milioni. In caso di vittoria contro Alcaraz quindi, Sinner guadagnerebbe un totale di ben 6 milioni di dollari.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner alcaraz alcaraz sinner alcaraz finale sinner alcaraz six kings slam finale six kings slam sinner quanto guadagna six kings slam montepremi six kings slam
Vedi anche
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza