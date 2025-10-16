circle x black
Sinner-Djokovic, oggi semifinale Six Kings Slam. Orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro affronta il serbo nel penultimo atto del penultimo torneo arabo

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
16 ottobre 2025 | 08.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo nel Six Kings Slam. Oggi, giovedì 16 ottobre, il fuoriclasse azzurro affronta Novak Djokovic nella semifinale del ricchissimo torneo arabo, dopo il successo ai quarti contro Stefanos Tsitsipas. Il serbo, ex numero uno del mondo, è già al penultimo atto del torneo in virtù del maggior numero di Slam vinti rispetto agli altri partecipanti (così come Alcaraz, che sfiderà Fritz). Ecco orario, precedenti e dove vedere match in tv e streaming.

Sinner-Djokovic, orario e precedenti

La semifinale del Six Kings Slam tra Sinner e Djokovic è in programma oggi, giovedì 16 ottobre, non prima delle 20 ora italiana. Sono dieci i precedenti tra i due: al momento Jannik è avanti 6-4.

Sinner-Djokovic, dove vederla

Sinner-Djokovic, come tutte le partite del Six Kings Slam, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Netflix

