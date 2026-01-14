circle x black
Million Dollar 1 Point Slam, Sinner eliminato... da un amatore. Out anche Alcaraz

Il ricco torneo che mette di fronte professionisti e dilettanti regala colpi di scena

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
14 gennaio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jannik Sinner al Million Dollar 1 Point Slam, evento d'esibizione in corso di svolgimento alla Rod Laver Arena di Melbourne. Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo, sbaglia l'unico servizio a disposizione e deve lasciare strada al dilettante australiano Jordan Smith. Eliminato poco dopo anche il numero uno del ranking Atp Carlos Alcaraz: avanza ai quarti la greca Maria Sakkari per un errore dello spagnolo su una palla corta a rete.

