Il tennista azzurro sfida lo spagnolo nei quarti del Masters 1000 di Madrid
Jannik Sinner sfida Rafa Jodar nei quarti di finale di Madrid. Domani, mercoledì 29 aprile, il tennista azzurro va a caccia della semifinale del Masters 1000 spagnolo e si ritrova davanti il baby fenomeno di casa che, partito dalle qualificazioni, è riuscito ad arrivare fino ai quarti battendo De Jong, De Minaur, Fonseca e Kopriva. Sinner invece ha superato Bonzi, Moller e Norrie negli ottavi.
La sfida tra Sinner e Jodar è in programma domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 16. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Madrid che sarà quindi il loro primo incrocio.
Sinner-Jodar, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.