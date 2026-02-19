circle x black
Sinner-Mensik: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il ceco nei quarti dell'Atp 500 di Doha

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
19 febbraio 2026 | 07.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner di nuovo protagonista a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro sfida il ceco Jakub Mensik - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dell'Atp 500 qatariota. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto all'esordio nel torneo un altro ceco, Tomas Machac, e agli ottavi l'australiano Alexei Popyrin, superato in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.

Sinner-Mensik, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Mensik è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 19.30 circa. I due tennisti non si sono mai affrontati prima in carriera, con quello di Doha che sarà quindi il loro primo incrocio.

Sinner-Mensik, dove vederla in tv

Sinner-Mensik, come tutte le partite dell'Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

